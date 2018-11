Tempo segue com nebulosidade em boa parte do País

A partir da tarde com o calor e a alta umidade do ar aumentarão as chances de pancada de chuva no cone leste e nordeste de São Paulo, exceto na capital paulista, onde haverá predomínio de sol. Choverá forte em algumas cidades entre a zona da mata mineira e o leste de Goiás e Distrito Federal.

Hoje poderão ocorrer acumulados significativos de chuva, principalmente, entre Mato Grosso e em algumas localidades do centro e sul da Região Norte do país. Na serra, planalto e leste/litoral de Santa Catarina e no nordeste, oeste e litoral norte do Rio Grande do Sul haverá uma pequena chance de pancadas de chuva isolada a partir da tarde.

Haverá possibilidade de chuva rápida e isolada no litoral entre a Bahia e de Pernambuco e litoral do Rio Grande do Norte ao litoral do Amapá e pancadas de chuva no oeste da Bahia e sul do Maranhão e do Piauí. Nas outras áreas muito sol e calor. O sol predominará com muito calor nas demais da Região Sul, no oeste, sul e centro de São Paulo, e no Mato Grosso do Sul (exceto no norte, que terá pancadas de chuva).