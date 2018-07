Tempo segue instável e chuvoso na capital paulista

Entre a tarde e o início da noite, novas áreas de instabilidade trazem de volta a chuva na forma de pancadas com trovoadas e algumas rajadas de vento. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em função do solo encharcado e do elevado nível dos rios e córregos da Região Metropolitana de São Paulo.

O tempo segue instável nos próximos dias, devido à permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o estado. Dessa forma persistem as condições de nebulosidade e chuvas, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18ºC e máximas de 27ºC.

As chuvas de maior intensidade continuam concentradas no período das tardes, o que mantém elevado o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.