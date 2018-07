Tempo será de sol na maior parte do Sul do País

Segundo o Cptec, instabilidades provocarão fortes pancadas de chuva no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais e no norte de Mato Grosso do Sul. No leste de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro o dia ficará encoberto e com chuva em alguns momentos do dia, mas de forma bem isolada.

O dia ficará nublado e choverá a qualquer hora entre o leste de Alagoas e o Rio Grande do Norte e na faixa norte que vai do Ceará ao Maranhão.