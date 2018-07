Tempo também Outra tecnologia, gratuita, oferecida para o produtor rural brasileiro é a previsão do tempo. Há vários sites com serviços específicos voltados para a agricultura. O Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br) realiza, em tempo real, a previsão do tempo e o clima no Brasil, por regiões, Estados e, até por municípios. O instituto mantém 436 estações meteorológicas automáticas instaladas no País, que fornecem informações atualizadas sobre as condições do tempo. O Ministério da Agricultura também oferece um sistema de monitoramento agrometeorológico, no site www.agritempo.gov.br.