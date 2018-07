Tempo vai se esgotando para rivais de Romney

Daqui a pouco menos de duas semanas, no dia 21, os poderes clarividentes de Bandy e do Estado serão novamente postos à prova, numa campanha de eleições primárias com imprevisíveis idas e vindas, que já fizeram muitos profetas de bobos.

Neste momento, Bandy, veterano colunista do jornal The State, em Columbia, aposta - sem causar muita polêmica - numa vitória de Romney na primária da Carolina do Sul.

Mesmo que não consiga derrotar o democrata Barack Obama na eleição geral de novembro, Romney já está prestes a fazer história. Depois de conquistar o caucus (eleição primária) de Iowa por uma apertada margem, ele é o franco favorito na eleição primária de terça-feira em New Hampshire, e nunca um candidato conseguiu essa dobradinha nas duas primeiras disputas do calendário.

Na Carolina do Sul, as pesquisas recentes mostram que Romney, ex-governador de Massachusetts, já ultrapassou adversários mais conservadores.

"Muitos republicanos por aqui não gostam de Romney", disse Bandy, referindo-se aos dois terços de eleitores republicanos das primárias que são cristãos evangélicos, e veem com desconfiança as posições liberais de Romney, que é mórmon, a respeito de assuntos sociais, como aborto e casamento homossexual.

Mas, segundo o colunista, muitos desses eleitores conservadores decidiram votar em Romney por acharem que ele acabará sendo o indicado. "O objetivo aqui é destronar Obama, e não há um movimento real na direção de outro candidato."

Esses comentários refletem um crescente consenso entre estrategistas republicanos, analistas independentes e militantes partidários de que os rivais de Romney precisam de um dramático fato novo nas próximas duas semanas para impedir a vitória dele em nível nacional.

Alguns previam uma avalanche de comerciais de TV atacando Romney no último fim de semana, mas o candidato escapou praticamente ileso.

Seus dois maiores rivais, o ex-deputado Newt Gingrich e o ex-senador Rick Santorum, partiram para o ataque em um debate no domingo de manhã, mas aparentemente não conseguiram mudar o jogo.

Para a disputa de terça-feira, em New Hampshire, Romney tem a vantagem de ter casa no Estado e de ter sido governador do vizinho Massachusetts. Além disso, o conservadorismo social de cunho religioso conta menos nesse Estado do que em Iowa ou na Carolina do Sul.