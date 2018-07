Tempo volta a ficar quente em SP na próxima semana

Texto atualizado às 16h39.

SÃO PAULO - Depois de ter registrado a menor temperatura do ano, na madrugada de quinta-feira, 27, São Paulo sofre uma virada no tempo e volta a ter dias quentes a partir de terça-feira, 2.

Nesta sexta-feira, 28, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) computou pequeno aumento, com a mínima de 10ºC durante esta madrugada. Na quinta-feira, 27, a capital registrou o recorde de frio do ano com 8,7ºC.

O predomínio de sol diminuiu um pouco a sensação de frio no decorrer do dia, mas os ventos gelados impediram que as temperaturas subissem muito e as máximas permaneceram abaixo dos 20ºC nesta sexta-feira. Nas próximas horas as temperaturas entram em declínio e a nebulosidade aumenta, entretanto não há previsão de chuva para a capital.

Final de semana. O Inmet prevê manhãs nubladas e com névoa úmida no sábado e no domingo. A nebulosidade perde a força e não impede o sol de aumentar a temperatura na próxima semana. A máxima pode chegar a 30ºC já na terça-feira. O aumento ocorre porque a frente fria que atingiu o Estado já deixou a região. O frio começa a se dissipar aos poucos, uma vez que a massa de ar frio está perdendo suas características.

Na madrugada de sábado, que segue fria, a menor temperatura deve ficar em torno dos 5ºC, na Serra da Mantiqueira, zona norte do Estado. A capital paulista tem mínima esperada de 10ºC. Ao longo do dia, o sol aparece e proporciona momentos de calor, com máxima em torno dos 23ºC.

No domingo, o tempo continua parcialmente nublado no leste do Estado, onde está a capital. Os termômetros paulistanos devem marcar mínima de 12ºC durante a noite e máxima de até 26ºC à tarde.

A umidade relativa do ar segue em alta neste final de semana, mesmo sem previsão de chuva. O índice mais baixo esperado é de 40% no norte do Estado, valor ainda considerado confortável pela Defesa Civil.