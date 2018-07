Temporada de caldinhos Zé Bonito aproveitou o frio para lançar novos caldinhos no cardápio. Tem de abóbora, feijão com torresmo e shitake fresco com caldo de legumes (foto), todos a R$ 9. Para beber, o 'Drink do Zé' (R$ 19), feito com tangerina, limão, maracujá e vodca. R. Helion Povoa, 51, Itaim Bibi, 3045-4684. 17h/