Temporada de fim de ano abre com lobos e vampiros de 'Amanhecer'

Quando o novo romance da saga estrear nos cinemas na sexta-feira, ele definirá o tom de uma temporada recheada de grandes filmes e dominada por diretores renomados como Steven Spielberg e David Fincher, além das franquias "Missão Impossível: Protocolo Fantasma" (em dezembro) e "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" (também em dezembro).

O período entre o Dia de Ação de Graças e o Natal representa a segunda melhor temporada para o cinema nos EUA depois do verão. A temporada começa oficialmente em 18 de novembro com "Amanhecer", a primeira metade do quarto e último capítulo da saga de sucesso baseada nos livros de Stephenie Myers. A segunda parte chega aos cinemas em 2012.

"Este começa de um ponto em que você pensa, 'Para onde essa história pode ir agora?'", comentou a protagonista do filme Kristen Stewart à Reuters

"Amanhecer" é dirigido por Bill Condon, que vem bem acompanhado na temporada, com cineastas como Steven Spielberg, em dupla presença com o 3D "Aventuras de Tin Tin" e o drama histórico "War Horse".

Martin Scorsese se junta ao time com sua primeira incursão no mundo do 3D, com o filme infantil "Hugo" (novembro), além de Cameron Crowe com o filme familiar "We Bought a Zoo" (dezembro), que traz Matt Damon no elenco.

E um ano depois de David Fincher ter dominado a temporada de fim de ano de 2010, com "A Rede Social", ele retorna em dezembro com o bastante aguardado "The Girl With the Dragon Tattoo", uma adaptação em inglês da série escrita pelo sueco Stieg Larsson "Millennium".

"É estranho fazer um filme de um livro que tem um outro filme que já existe", disse Fincher à Reuters. "Mas se eu não sentisse que poderia fazer algo diferente, ou que podia trazer algo novo para isso, eu não o teria feito."

Como sempre acontece na temporada de fim de ano, os cinemas também estarão repletos de filmes para toda a família, como "Happy Feet Dois" (novembro) e "Arthur Christmas" (novembro), além de "Alvin e os Esquilos: Chip-Wrecked" (em dezembro).

DE OLHO NO OSCAR

O final do ano também marca o momento em que os estúdios começam a lançar seus favoritos para o Oscar. George Clooney é um dos favoritos a melhor ator pelo papel de pai viúvo de duas meninas em "Os Descendentes".

O filme mudo em preto e branco "O Artista" chamou atenção dos eleitores da Academia, mas a corrida para melhor filme ainda está bem aberta.

Para o Oscar de melhor atriz, a disputa traz diversos nomes, como Charlize Theron, que estreia em dezembro como uma escritora que tenta reconquistar seu amor do colegial já casado, em "Young Adult", e Tilda Swinton, que faz uma mãe perturbada em "We Need to Talk About Kevin".