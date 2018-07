Temporais atingem 23 Estados e o DF, alerta Sedec As Defesas Civis de 23 Estados e do Distrito Federal foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuvas fortes entre hoje e amanhã. De acordo com a Sedec, além do Distrito Federal, os temporais devem atingir os Estados de Roraima, Amapá, Pará, Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.