Temporais castigam o Rio Grande do Sul Diversos temporais provocaram transtornos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul na tarde de hoje. Em Tabaí, no Vale do Taquari, uma rajada de vento repentina e muito forte arrastou três automóveis para fora do acostamento da BR-386, onde estavam parados para não trafegar sob o aguaceiro que caia na região. O vendaval destelhou um posto de gasolina e diversas casas à beira da rodovia. O temporal também derrubou árvores e postes, deixando o trânsito engarrafado por várias horas. Tempestades de granizo e ventanias também castigaram os municípios de Montenegro e São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, Salto do Jacuí, na região central, e Vicente Dutra e Iraí, no norte do Estado. Em Montenegro, houve destelhamento e alagamento de casas e estabelecimentos comerciais. O 8º Distrito de Meteorologia prevê condições favoráveis à ocorrência de mais pancadas de chuva, e queda de granizo em áreas isoladas, trovoadas e rajadas ocasionais de vento para amanhã no Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina.