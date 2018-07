Temporais de sábado ainda provocam transtornos no RS As tempestades da madrugada de sábado, 21, ainda provocavam transtornos em cidades do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 23. Em Nonoai, quatro escolas de ensino fundamental suspenderam suas aulas para conserto dos telhados atingidos pelo granizo. A Defesa Civil calcula que 2 mil casas sofreram algum tipo de dano durante o temporal, que durou menos de meia hora. A maioria foi recoberta provisoriamente com lonas e não há pessoas desalojadas.