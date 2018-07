Temporais deixam mais de 500 desabrigados no Sul

Também faltou luz para vinte e oito mil gaúchos. Um raio destruiu a central de alimentação de parte da linha do Trensurb, que liga as cidades da grande Porto Alegre por trilhos, fazendo com que nove estações ficassem inoperantes. A empresa acredita que o serviço volte ao normal ainda na manhã da quinta-feira, 24.

No início da noite, a presidente Dilma Rousseff anunciou via Twitter que ofereceu ajuda aos atingidos pelas chuvas no RS. "Telefonei para o gov. @tarsogenro e lamentei as vítimas das chuvas no Rio Grande. Coloquei à disposição do @governo_rs toda a ajuda federal aos desabrigados e prestei a minha solidariedade ao povo gaúcho", escreveu.

Esteio é o município que mais sofre com os temporais. Há menos de dois meses milhares de moradores foram desalojados devido às fortes chuvas que ocasionaram cheias na região.