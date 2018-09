Temporais devem atingir 7 Estados até domingo A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as defesas civis de sete Estados do País, por conta da possível ocorrência de chuvas fortes entre esta quinta-feira, 1º, e domingo, 4. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir os Estados do Ceará, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada por raios e ventos de até 70 quilômetros por hora. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). MAR AGITADO No mesmo período, um ciclone extratropical estará em formação no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, provocando rajadas de vento que podem superar os 100 quilômetros por hora no litoral sul de SC e no leste e nordeste do RS. O mar ficará muito agitado com ondas de até 5 metros, inclusive com risco de ressaca. Por isso, a Sedec desaconselha as atividades de navegação. Ressalta-se que este tipo de ciclone é comum na região Sul. Outro detalhe importante é que este ciclone não é semelhante ao furacão "Catarina" que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no mês de março de 2004. A secretaria, por meio de seu Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, estará monitorando as condições atmosféricas e caso haja alguma alteração significativa, será imediatamente feito um novo alerta preventivo.