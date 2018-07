Temporais devem atingir MG, DF e mais 19 Estados As Defesas Civis de 20 Estados e do Distrito Federal foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte amanhã e domingo. O Sedec informou que os temporais podem atingir os Estados do Tocantins, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Distrito Federal. As Defesas Civis desses Estados receberam alerta hoje de que as chuvas podem ser acompanhadas de descargas elétricas e ventos que podem variar entre 40 km/h e 70 km/h, conforme a região. As regiões onde são maiores as probabilidades de raios são o oeste alagoano e nos Estados do Norte e do Centro-Oeste. Todo o litoral do Sudeste, além de boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, estão sujeitos a temporais isolados com chuva e ventos fortes.Os alertas preventivos emitidos para os Estados de Alagoas, Bahia e Roraima foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Os demais alertas tiveram como base as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Cptec.