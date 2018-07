Temporais matam nove pessoas em Minas Gerais

Texto atualizado às 15h45.

BELO HORIZONTE - Os corpos de duas crianças que foram arrastadas por uma tromba d'água no domingo, 4, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados nesta segunda-feira, 5, pelo Corpo de Bombeiros. Com isso, já chega a nove o número de mortes causadas por temporais no período chuvoso de 2012 em Minas, iniciado em setembro.

Os corpos de outras duas crianças que estavam no mesmo veículo foram encontrados no domingo. As vítimas estavam em uma caminhonete que capotou ao tentar atravessar um riacho na Serra do Cipó, uma das regiões turísticas mais conhecida no Estado. O veículo foi arrastado quando atravessava um córrego próximo ao vilarejo de Felipe, que normalmente é apenas um filete de água, mas que subiu mais de dois metros com a tempestade

Daniela Correa Sydney e Andrea Julião de Oliveira, ambas de 41, e Beatriz Julião Reis, de 9, foram socorridas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte. Ainda segundo os bombeiros, a caminhonete era dirigida pelo sociólogo Breno Calábria, que sofreu lesão na clavícula e foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens, também na capital.

Chuvas. O temporal na tarde e noite de domingo ainda castigou Belo Horizonte e outros municípios da região metropolitana da capital. As chuvas também causaram a morte de Marcos José Antônio de Oliveira, de 46 anos, soterrado no desabamento da casa onde morava em Santa Luzia, também na região metropolitana da capital mineira.

Um deles foi Santa Luzia, onde, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a casa "antiga e em precárias condições estruturais" na qual vivia Marcos José Antônio de Oliveira não resistiu e desabou sobre a vítima já no fim da noite.

Na sexta-feira, 2, um temporal já havia causado a morte de Célio Farias de Almeida, de 40, soterrado pelo desabamento de um muro de arrimo em Brumadinho, também na Grande BH. Segundo a Cedec, também já foram registradas as mortes de Yan Lucas Correa Santos, de 17, atingido por uma estrutura metálica durante um vendaval em Passos, no sul de Minas, no fim de setembro; de Flávio Muniz de Abreu, de 23, vítima de um raio durante uma festa no feriado de 12 de outubro em São Tomé das Letras, também no sul do Estado; e de Plínio César Costa de Oliveira, de 16, também atingido por uma descarga elétrica em Itaguara, na região metropolitana da capital.

Emergência. Desde o fim de outubro, três municípios de Minas - Itanhomi, Bambuí e Senador Firmino -decretaram situação de emergência por causa de estragos causados por temporais. Além deles, Passos, São Tomé das Letras, Três Corações, Itaguara, Campos Gerais e Brumadinho relataram estragos causados pela chuva.