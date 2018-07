Temporais podem atingir hoje região Sul do País Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva hoje em grande parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, haverá condições para temporais. Para o sudeste do Estado gaúcho, a previsão é de variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva.