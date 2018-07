Temporais podem atingir Mato Grosso do Sul e Paraná A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou hoje as Defesas Civis de Mato Grosso do Sul e Paraná por causa da possível ocorrência de chuvas fortes ainda hoje. De acordo com a Sedec, em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada por raios. A secretaria recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra descargas elétricas e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado informou hoje que voltaram as condições para chuva fraca e isolada por causa da aproximação de uma nova frente fria. A massa de ar frio deve causar chuva a partir das regiões que fazem divisa com o Paraná e, nos próximos dias, deixará o tempo instável e úmido na maior parte do Estado de São Paulo.