Temporais podem atingir Sul do País neste sábado

No oeste do Rio Grande do Sul o tempo fica nublado com chuvas e tempestades, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Nas demais áreas do Estado e no sul de Santa Catarina Nebulosidade variável no nordeste do Paraná. Máxima de 29ºC em Florianópolis.

No decorrer da tarde as pancadas de chuva atingirão a faixa sul e o oeste de SP, onde de forma localizada poderá chover forte. O dia será de predomínio de sol e calor no nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no sudeste de Minas Gerais. Máxima de 33ºC no Rio.

Sol, variação de nuvens e fortes pancadas de chuva no sul de Goiás e centro-sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da Região o tempo foca nublado e fortes pancadas de chuva devem ocorrer no decorrer do dia. Máxima de 34ºC em Goiânia.

No noroeste do Maranhão o sol aparece entre poucas nuvens. Sol com variação de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva no leste do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Sol com variação de nuvens e pancadas de chuva no centro-sudoeste do Maranhão, norte do Piauí e sul da Bahia. Máxima de 33ºC em São Luís.

No sul do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e centro sul do Tocantins o céu fica nublado e com fortes pancadas de chuva. No centro-leste de Roraima o sol aparece com variação de nuvens. No centro-nordeste do Pará haverá sol e poucas nuvens. Máxima de 32ºC em Palmas.