Temporais voltam a atingir Sul do País nesta semana

Segundo previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran), uma nova frente fria avança pelo Estado hoje, deixando o dia parcialmente encoberto. Devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas do oeste ao sul de Santa Catarina a partir da tarde, e à noite nas outras regiões do Estado. Também estão previstas rajadas de vento que podem ultrapassar os 70 km/h, descargas elétricas e até mesmo granizo isolado. Na sexta-feira, outra frente fria traz a mesma condição ao Estado.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil estadual mantém o alerta para temporais, decretada na semana passada. Hoje, a chuva que atinge o Estado é considerada fraca. Já a partir de quinta-feira, o temporal deve atingir todo o Estado, principalmente na região norte. No Estado, as chuvas dos últimos dias já afetaram 116.333 pessoas, dos quais 5.400 ficaram desabrigadas e outros 13.770, desalojadas. Três pessoas morreram: uma mulher, de 57 anos, em São Jerônimo, uma mulher, de 45 anos, em Nova Santa Rita, e um homem, de 41 anos, em Santo Augusto.