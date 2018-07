Temporal alaga bairros e cobre ponte em Sorocaba Pelo menos dez bairros tiveram ruas alagadas pelo temporal que atingiu Sorocaba, a 92 km de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. Na Rua Bento Jequitinhonha, no Jardim dos Estado, um ônibus foi arrastado pela correnteza, mas os passageiros conseguiram descer. No Parque Manchester, uma ponte foi coberta pelas águas.Uma van de transporte escolar ficou ilhada e por pouco o veículo não foi arrastado para dentro do córrego. O motorista e as quatro crianças que estavam no veículo viveram momentos de pânico até serem retirados com a ajuda de outros motoristas.