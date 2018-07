Temporal arrasta carros e interdita trânsito em BH

O Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, que teve a sua operação comprometida em função da chuva da última quarta-feira, desta vez, não foi afetado. Já o aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, não registrou cancelamentos nem atrasos nos voos. Segundo a coordenação da Infraero (que administra ambos os terminais), apesar das chuvas, nenhum voo foi cancelado.

No temporal de quarta-feira, 2, uma pessoa morreu arrastada pela enxurrada. Walmar Gonçalves Caldeira, de 43 anos, foi levado pelo Córrego do Onça, que transbordou. Ele foi encontrado na manhã desta quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é a de que volte a chover forte na tarde de sexta-feira.