No município Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari, um agricultor de 67 anos morreu após a queda de um galpão.

Para este sábado, meteorologistas preveem que uma frente fria vinda da Argentina se encontrará com o ar quente que está sobre o território gaúcho, podendo gerar mais temporais. Na noite de amanhã, o tempo começa a ficar mais frio, e as baixas temperaturas permanecerão por todo o domingo.