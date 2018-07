Temporal bloqueia trecho da rodovia Anchieta O temporal que atingia a capital paulista nesta tarde provocou o transbordamento do Ribeirão dos Couros e levou a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a bloquear as pistas central norte e marginal norte, no sentido São Paulo, e central sul e marginal sul, no sentido litoral, da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10. Por volta das 17 horas, havia lentidão entre os quilômetros 13 e 16, em ambos os sentidos. De acordo com a concessionária, a alternativa para o motorista que segue em direção à capital é utilizar as saídas dos quilômetros 18, 16 e 14. O motorista que sai de São Paulo rumo à Baixada Santista deve utilizar a Rodovia dos Imigrantes. Chovia em todo o sistema e a visibilidade era parcial. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5X5: a descida era feita pelas pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e sul da Anchieta. Para retornar à capital, o motorista utilizava as pistas norte das duas rodovias.