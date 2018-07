Temporal danifica casas e carros em Emilianópolis-SP Com ventania e pedras do tamanho de um limão, uma chuva de granizo, que durou meia hora, danificou cerca de 100 casas e ao menos 50 carros na madrugada desta terça-feira (25) em Emilianópolis, no extremo oeste paulista. Telhados de casas desabaram, deixando os moradores assustados. Árvores também foram destruídas. A destruição também foi grande na zona rural. Com oito hectares, uma roça inteira de melancia foi atingida, causando prejuízo de R$ 20 mil.