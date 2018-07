Temporal danifica centros de saúde em Campinas-SP

O Centro de Saúde Conceição, na região leste, também foi prejudicado com a queda de uma árvore, e a unidade teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, assim como o telefone. As vacinas foram transferidas para o Centro de Saúde Taquaral. Amanhã, a unidade vai abrir às 7 horas para orientar à população sobre as atividades que serão mantidas. A Defesa Civil e os órgãos responsáveis pelos reparos já foram acionados.