Temporal danifica mais de 300 casas em Emilianópolis (SP)

PRESIDENTE PRUDENTE - Depois do vendaval, começou o balanço dos estragos em Emilianópolis, no extremo oeste paulista. Até agora, a prefeitura contabilizou mais de 300 casas destelhadas e avariadas, mas esse número pode crescer.

"Deve atingir e até passar de 400 casas, incluindo prédios públicos, como a Câmara de Vereadores, que está interditada, e duas escolas, uma municipal e outra estadual", avalia Daniel Milhorança, de 63 anos, chefe de gabinete da Prefeitura. Há cerca de 120 desalojados e ao menos 500 alunos estão sem aulas.

As aulas devem ser retomadas na segunda-feira, segundo o chefe de gabinete, explicando que as duas escolas funcionam no mesmo prédio destelhado pela chuva de granizo na madrugada de terça-feira.

As casas estão sendo cobertas com lonas de plástico compradas pela prefeitura, que também adquiriu telhas em grande quantidade. Não há mais telhas à venda na cidade. As telhas também não são encontradas em Presidente Prudente e outras cidades da região. "Compramos todo o estoque de telhas, é insuficiente e estamos fazendo pedidos à indústria de telhas", completa Milhorança. Com ventania e pedras do tamanho de limões, a chuva de granizo durou meia hora e atingiu quatro bairros da cidade.