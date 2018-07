Temporal danifica mais de 600 casas no Paraná

No total, 3.740 pessoas foram afetadas. Segundo boletim da Defesa Civil, até o momento, 66 moradores estão desalojados. Desses, 50 são de Mangueirinha e 15 do município de Reserva do Iguaçu. Ninguém ficou ferido e não há registro de desaparecidos. Também houve incidência de chuva de granizo em Cascavel, Pinhão, Guaraniaçu, Coronel Vivida e Pato Branco.

Segundo a Climatempo, hoje o sol aparece no norte paranaense e há previsão de chuva a partir da tarde. Amanhã, o tempo fica fechado com chuva e queda de temperatura em grande parte do Paraná. No sul e no oeste do Estado e nas demais áreas do Sul, o sol predomina e o tempo fica firme, mas com temperatura amena.

Parceria

O governador em exercício Flávio Arns e o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Zaki Akel, assinaram ontem um termo de cooperação técnica para integrar e articular ações da Defesa Civil do Paraná e do Centro de Apoio Científico em Desastres (Cenacid) da UFPR. O objetivo da ação é prevenir e minimizar os riscos e consequências de desastres em áreas ambientalmente vulneráveis.

De acordo com o chefe da Defesa Civil do Paraná, major Antônio Hiller, em 2010 foram registrados desastres em 169 municípios paranaenses, resultando em 38.309 pessoas desalojadas, 6.664 moradores desabrigados e 10 mortes. Ao todo foram afetadas 438.169 pessoas. Pelo menos 527 casas foram destruídas e 24.933 ficaram danificadas. Os prejuízos foram estimados em aproximadamente R$ 433,2 milhões.