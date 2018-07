Temporal deixa 16,5 mil sem energia no interior de SP Um temporal com rajadas de vento derrubou árvores e deixou 16,5 mil casas sem energia, no final da tarde desta quarta-feira (19) em três cidades da região de Sorocaba (SP). Na zona norte de Sorocaba, várias casas foram destelhadas e muitos semáforos deixaram de funcionar.