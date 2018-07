Temporal deixa 90% das construções danificadas na BA Um forte vendaval, seguido de pancadas de chuva que caem desde a noite de ontem, deixou 90% das construções de Coração de Maria danificada de alguma forma, segundo informações da prefeitura. A cidade tem 10 mil habitantes e está localizada a 116 quilômetros de Salvador (BA). A própria sede da administração municipal teve parte dos telhados arrancada, e muitos documentos importantes passaram a madrugada de hoje sob chuva. A ocorrência mais grave registrada até o momento foi o desabamento de parte do teto de uma casa, que atingiu quatro pessoas. Nenhuma corre risco de morte, mas Inácia Silva Santos, de 40 anos, teve de ser submetida a duas cirurgias, por causa de fraturas, e segue internada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Além disso, uma casa, que estava vazia na hora, foi totalmente destruída e a o teto de um posto de gasolina foi derrubado pela força dos ventos. A prefeita do município, Neuza Maria Souza Santos, esteve em Salvador na manhã de hoje para buscar ajuda aos habitantes. "A cidade foi bastante castigada", afirmou. "Há árvores caídas por todos os lados e pelo menos 20 famílias não têm para onde ir."