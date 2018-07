Temporal deixa cinco mortos e casas sem luz no RS Cinco pessoas morreram vítimas da chuva no Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (22/4) e a madrugada deste sábado. Segundo a Defesa Civil Estadual, os óbitos foram registrados nos municípios de Fazenda Vilanova, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo.