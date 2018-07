Temporal deixa mais de 120 imovéis destelhadas no RS

Um temporal destelhou um hospital, três prédios públicos, uma indústria e cerca de 120 casas em Paim Filho, município de quatro mil habitantes, localizado no norte do Rio Grande do Sul, na noite de domingo. A prefeitura decretou situação de emergência nesta segunda-feira,17, depois de verificar os estragos. Segundo descrição do coordenador da Defesa Civil e vice-prefeito Elton Dal Moro, houve uma ventania muito forte e repentina, com duração inferior a um minuto, que deixou um rastro de destruição. "Os estragos poderiam ser até piores se estivéssemos em campo aberto", avalia. "Nossa localização geográfica, dentro de um vale, acabou nos protegendo parcialmente". Como a chuva parou logo depois da ventania, os moradores começaram a fazer reparos ainda na noite de domingo. Os pacientes do hospital, que não estava lotado, foram transferidos para a ala que não ficou destelhada. Apesar dos transtornos, não há desabrigados. Os moradores seguem dentro de suas casas, cobertas temporariamente com lonas. Em São José do Norte, no sul do Estado, cerca de 30 casas foram atingidas por uma tempestade, com queda de granizo, também no domingo. E em Lindolfo Collor, no leste, um deslizamento de terra forçou três famílias a deixarem suas casas. A previsão do 8.º Distrito de Meteorologia indica que o tempo seguirá nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, com vento variando de fraco a moderado, com rajadas, em quase todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias.