Temporal deixa São Paulo em estado de atenção A forte chuva que atingia parte da capital paulista na tarde de hoje levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção para todas as regiões da cidade. Segundo o CGE, por volta das 16h30, o temporal atingia com mais intensidade a zona norte e a região do Ipiranga, na zona sudeste, mas sem registro de alagamentos. Na Grande São Paulo, Guarulhos e Osasco eram as cidades mais atingidas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não registravam ocorrências referentes ao temporal.