Temporal deixa sete feridas em Cerqueira César-SP Um temporal com queda de granizo deixou sete pessoas feridas em Cerqueira César (SP). As vítimas estavam no galpão de uma granja de frangos, na fazenda Esmeralda, bairro do Saltinho, quando a estrutura de madeira desabou por causa de ventos que chegaram a 90 quilômetros por hora. Elas foram levadas para a Santa Casa da cidade, a maioria com ferimentos leves. Dois trabalhadores, atingidos por uma viga de madeira, tiveram de ficar em observação, mas receberam alta na tarde de hoje.