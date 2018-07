Temporal deixa três mortos em Porto Feliz

A outra vítima, o trabalhador José Valdo do Nascimento, de 32 anos, dormia no contêiner de uma usina de cana-de-açúcar, no bairro Engenho D''Água, quando a moradia provisória foi levantada pela força do vento. O operário foi arremessado para fora e acabou esmagado pela estrutura. Outros quatro trabalhadores que ocupavam o contêiner saíram quando a tempestade começou, mas Nascimento decidiu ficar por achar o local mais seguro.

O temporal, com granizo, durou pouco mais de dez minutos, mas espalhou muita destruição. Pelo menos dez ruas da cidade tiveram de ser interditadas em razão da queda de árvores, postes e fiação. Pelo menos cinco casas desabaram. As famílias desabrigadas foram levadas para uma escola pública no bairro Vista Alegre. O temporal também causou estragos em Tietê, cidade vizinha. Pelo menos vinte árvores caíram, muros e parte de uma indústria desabaram, mas não houve feridos.