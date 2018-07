Temporal destelha 1,2 mil casas em Paraguaçu Paulista Cerca de 1,2 mil casas foram destelhadas na noite de sábado por uma chuva de granizo que atingiu Paraguaçu Paulista, cidade da região de Marília, no interior de São Paulo. Desse total, ao menos 200 casas tiveram perda total do telhado. Carros também foram danificados. "Pelo menos 150 carros tiveram danos sérios, com vidros quebrados, como o para-brisa, e a lataria amassada", contabiliza Valter Luis Fortuna Xavier, de 51 anos, comandante da Guarda Civil Municipal e coordenador da Defesa Civil.