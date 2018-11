Temporal destelha casas e derruba árvores no Paraná

Foram registrados casos de enxurrada nas cidades de Francisco Beltrão, Palmas, Salgado Filho, Pato Branco e General Carneiro. As estimativas apontam para cerca 300 pessoas desalojadas - as que podem contar com a ajuda de amigos e parentes - e 58 desabrigadas - as que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos.

O município de Cascavel sofreu com um vendaval durante a madrugada. Cerca de 80 casas tiveram os telhados destruídos devido aos fortes ventos. O aeroporto da cidade teve o telhado totalmente arrancado. Há galhos de árvores espalhados pela pista, o que deve impedir as operações de pouso e decolagem hoje. Várias outras edificações foram afetadas, dentre elas um posto do Corpo de Bombeiros, que teve parte do telhado de folhas de zinco arrancado.

Na capital, no bairro Fazendinha, um reservatório de água caiu, assustando os moradores de num condomínio. No Xaxim, o muro de um terreno em desnível desabou e atingiu uma das casas, destruindo parcialmente seu telhado. Na hora, não havia ninguém dentro da residência. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram cerca de 45 casas com problemas nos telhados e mais de 27 quedas de árvores atendidas.