Temporal destroi casas no Centro Histórico de Salvador O temporal que atinge a cidade de Salvador, na Bahia, desde ontem, já provocou pelo menos 80 deslizamentos de terra em várias regiões do município, segundo dados da Defesa Civil municipal. O mais grave deles aconteceu no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, região do Centro Histórico de Salvador, na madrugada de hoje.