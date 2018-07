Temporal em SP derruba 43 árvores e corta energia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os estragos provocados pela chuva não fizeram vítimas, mas causaram interrupções no fornecimento de energia em bairros como Bela Vista, Liberdade e Butantã, e no funcionamento de semáforos. O apagão nos faróis atingiu a Avenida Paulista, o que complicou o trânsito no início da noite de ontem, quando o índice de congestionamento chegou a 140 km.

Os estragos chegaram também à Câmara Municipal de São Paulo. Como em outros dias de chuva forte, os primeiros andares do Legislativo paulistano ficaram alagados.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado das 15h18 às 15h22 em razão do mau tempo. Segundo a Aeronáutica, isso não afetou as operações. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva de ontem podem se repetir hoje. A temperatura vai continuar em queda. Para hoje, a previsão é que fique entre 14 e 18 graus. O tempo só deve abrir no fim da semana.

SUL

Um forte temporal atingiu 45 cidades de Santa Catarina na manhã de ontem. Conforme a Defesa Civil do Estado, 12 cidades encaminharam decreto de situação de emergência. Ventos com velocidade entre 60 e 92 km/h, com queda de granizo, afetaram cerca de 67 mil pessoas e danificaram 6,5 mil imóveis. A Defesa Civil diz que 2.825 pessoas estão desabrigadas e outras 1.695 desalojadas. Em Florianópolis, uma casa, ameaçada de desabar, foi amarrada.

Os temporais de sábado e domingo provocaram estragos em pelo menos 25 municípios do Rio Grande do Sul e levaram 12 deles a decretar situação de emergência, segundo a Defesa Civil. O órgão informa que 7.890 residências foram danificadas e 166, destruídas. Entre as 45,6 mil pessoas afetadas, 1.188 ainda estavam desabrigadas e 3.600 desalojadas ontem.

Rodrigo Monteiro dos Santos, de 38 anos, morreu arrastado pela correnteza quando tentava passar por uma ponte em Canela, no domingo. Lindomar Ferreira, de 47 anos, e Paulo Francisco Reis Oliveira, de 48, estão desaparecidos desde domingo, quando o caminhão em que estavam foi levado pela correnteza em São Francisco de Paula.