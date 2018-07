Temporal interrompe fornecimento de água no interior de SP

O forte temporal que atingiu São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira, interrompeu a distribuição de água no município. Segundo informações da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), as quedas de árvores nas redes de energia da região provocaram a interrupção da distribuição de água, deixando os reservatórios vazios. A concessionária de energia responsável pelo atendimento da população regularizou a energização da captação de água e da estação de tratamento aproximadamente às 10 horas da manhã desta quinta, segundo a Sabesp. O abastecimento já está sendo realizado e a previsão da empresa é a de que a distribuição de água seja normalizada por volta das 21h nas localidades mais baixas. Na manhã de sexta, toda a região afetada já estará sendo atendida normalmente.