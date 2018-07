Temporal inunda casas e causa morte em Sorocaba Um temporal que atingiu a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, na noite de ontem, inundou pelo menos 120 casas e causou um acidente com morte. O motorista Denilson Pedro da Silva, de 45 anos, derrapou na pista coberta pela água no quilômetro 72 da Rodovia Castelo Branco e capotou. Denilson morreu na hora e seu filho, Jefferson Gandin da Silva, foi levado com ferimentos para o Hospital São Camilo, em Itu.