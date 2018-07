Temporal mata agricultor e destelha casas no RS Um temporal, com forte ventania e chuva de granizo, matou um homem e destelhou pelo menos 200 casas em São Sepé, na região central do Rio Grande do Sul, na noite de domingo. O agricultor Luis Oscar Ferreira foi atingido por um raio quando cavalgava para recolher gado na localidade de Jazidas e morreu na hora. No perímetro urbano do município, 200 casas dos bairros Kutz, Lajeado do Moinho, Lili e Pontes tiveram seus telhados avariados total ou parcialmente. Três famílias tiveram de buscar abrigo num ginásio municipal. Hoje, o vento e o granizo voltaram a provocar estragos em algumas localidades do oeste do Estado, destelhando 30 casas em São Luiz Gonzaga e oito em São Borja.