Temporal mata um e causa transtornos no Rio

A capital ficou em estágio de atenção de 6h05 às 14h30, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. O estágio de atenção é o segundo numa escala de quatro níveis, e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte. O estágio de vigilância é o primeiro e significa a ausência de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

Estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram que o vento chegou a 93 km/h no Forte de Copacabana, na zona sul. A estação do Aeroporto Santos Dumont, no centro, registrou ventania de 58 km/h e a estação Jacarepaguá, na zona oeste, teve ventos de 68 km/h.

Devido à queda de uma árvore na linha 2 do metrô, por volta das 7h30, a circulação foi interrompida entre as estações Pavuna e Colégio (zona norte). A operação foi retomada por volta das 8 horas. Já os trens suburbanos dos ramais Japeri e Belford Roxo, da SuperVia, circularam com velocidade reduzida devido ao mau tempo. Passageiros relataram que as estações e composições estavam mais lotadas do que o normal pela manhã. A circulação do teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte, também foi suspensa.

Voo

Os aeroportos Santos Dumont, no centro, e Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, operaram com auxílio de instrumentos. A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que 99 árvores caíram em toda a cidade, congestionando ainda mais o trânsito na hora da ida para o trabalho.

Na Barra da Tijuca, zona oeste, duas das três faixas da Avenida Ayrton Senna, na pista sentido Linha Amarela, na altura da Gardênia Azul, foram interrompidas ao tráfego devido à queda de uma árvore. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, uma das principais vias de ligação da zona oeste com a zona norte, duas árvores caíram na pista sentido Jacarepaguá (zona oeste). Outra árvore caiu no Boulevard Vinte e Oito de Setembro, na altura da Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, zona norte. Na zona sul, uma árvore caiu sobre um ponto de ônibus na Avenida Borges de Medeiros.

Alguns trechos do BRT TransOeste (corredor expresso de ônibus articulados) ficaram com semáforos apagados. Além disso, as estações Cesarão 1, Cesarão 2, Magarça, Ilha de Guaratiba, Recreio Shopping e Glaucio Gil ficaram sem energia por conta de interrupção de fornecimento da Light.

Queda de galhos sobre a rede de distribuição de energia elétrica deixou trechos de 15 bairros da capital sem luz. O apagão também atingiu seis municípios da Baixada Fluminense atendidos pela concessionária Light: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Queimados e Duque de Caxias. Na área de atuação da concessionária Ampla, houve problemas no fornecimento de energia em Niterói, Maricá, Angra dos Reis, Paraty, Cabo Frio, Araruama, Macaé, Magé e São Gonçalo.