Temporal provoca a morte de três em Além Paraíba-MG

Em Além Paraíba, segundo os bombeiros, um homem foi vítima de soterramento e uma criança de cinco anos morreu afogada após ser arrastada pela água que invadiu a cidade com a elevação do nível do rio Paraíba do Sul. Durante a tarde, a corporação conseguiu encontrar, após uma denúncia, o corpo de uma mulher que também havia sido arrastada pela correnteza. Ainda de acordo com os bombeiros, outra mulher que teria sido carregada pela enchente continua desaparecida.

Além das mortes, a enchente causada pela chuva ainda deixou Além Paraíba isolada e sem energia elétrica. Os principais acessos ao município, as BRs 393 e 116, foram totalmente interditadas em alguns trechos por causa de alagamentos e quedas de barreiras. Uma cratera ainda engoliu o asfalto na altura do quilômetro 800 da BR-116 e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação da pista. O sistema de telefonia também foi afetado pela tempestade na cidade, que teve várias ruas e casas alagadas.

Problemas semelhantes ocorreram em Juiz de Fora e Muriaé, na Zona da Mata, que fica na divisa de Minas com o Rio de Janeiro, e em Carandaí, Barroso e Barbacena, na região vizinha do Campo das Vertentes. Todas tiveram várias ruas e residências inundadas e ao menos em Barbacena há risco de deslizamentos de encostas. Com exceção de Juiz de Fora, onde houve a informação não confirmada de que um homem teria ficado soterrado nos escombros do prédio que desabou, nas demais não há registro de vítimas.

Hoje, dirigentes do Banco do Brasil reuniram-se com o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), para entregar um plano de ação com medidas emergenciais para as regiões atingidas pela chuva no Estado. Entre as medidas estão a liberação de crédito, adiamento de pagamentos, prioridade no pagamento de prêmios de seguros e a abertura de conta para doações.

O plano, considerado por Anastasia um "conjunto de medidas extremamente pró-ativas", é válido para os municípios que decretaram situação de emergência por causa das tempestades. Em Minas, 104 municípios já se encontram nessa situação. Em todo o Estado, 2,2 milhões de pessoas foram afetadas pela chuva, sendo que 12,8 mil ficaram desalojadas e 1,2 mil, desabrigadas.

Além da mulher que teria sido arrastada pela enchente em Além Paraíba, ao menos duas pessoas permanecem desaparecidas. Rita Vieira de Souza, de 74 anos, foi levada pela água em uma cheia do córrego dos Bambus, em Santo Antônio do Rio Abaixo, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 30 de dezembro do ano passado. Já Vanis Silêncio Ferreira foi levada pela correnteza em União de Minas, no Triângulo Mineiro, no último dia 2. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) mantém alerta por causa do risco de novas tempestades amanhã na Zona da Mata, no Campo das Vertentes e nas regiões leste, central, sul e metropolitana de Belo Horizonte.