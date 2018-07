Temporal provoca alagamentos em Salvador

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 97 milímetros na região do bairro de Ondina, entre 10 horas de ontem e 10 horas de hoje, pelo horário de Brasília. Foi o segundo maior volume de chuva em 24 horas que caiu sobre a capital baiana este ano. Entre os dias 28 e 29 de abril choveu 97,6 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados até as 13h30 seis áreas com alagamentos, quatro desabamentos de muros e 16 deslizamentos de terras.