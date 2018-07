Temporal provoca estragos na região de Campinas-SP Um temporal que atingiu a região de Campinas, no interior de São Paulo, provocou estragos em pelos menos três cidades na tarde deste domingo. Em Sumaré, uma árvore caiu com a força do vento e atingiu três casas, mas ninguém ficou ferido. Em Indaiatuba, pelo menos uma casa ficou destelhada, segundo a Defesa Civil.