Temporal provoca nove pontos de alagamento em SP Pelo menos nove pontos de alagamento transitáveis foram registrados na capital paulista na noite de hoje devido à forte chuva que atingi a maior parte da cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para toda a capital nesta noite. O temporal é causado por áreas de instabilidade que se formaram no interior do Estado. Por volta das 20h45, a chuva se concentrava nos bairros de Capão Redondo, Campo Limpo, passando por Butantã, Pinheiros, Vila Mariana, centro, Mooca, Vila Maria, Vila Guilherme, Penha, Santana, Jaçanã e Tremembé. Ainda segundo o centro, a tendência é que o temporal se desloque para a zona sul, com potencial para a formação de novos alagamentos.