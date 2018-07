Temporal provoca prejuízos na serra gaúcha Tempestades de granizo e vendavais provocaram prejuízos em diversas cidades da serra do nordeste do Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira (30). Em Farroupilha, 750 famílias ficaram com o telhado de suas casas perfurado por pedras de gelo e se inscreveram para receber lonas da Defesa Civil durante o dia. Duas escolas também sofreram danos e suspenderam as aulas.