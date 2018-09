Temporal provoca transtornos em São Paulo e Sorocaba

Av. Olavo Fontoura, na zona norte, ficou parecendo um rio nesta tarde. Foto: André Lessa/AE SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu parte da capital paulista na tarde deste domingo, 23, provocou pontos de alagamento, quedas de árvores e abriu um buraco na região central. De acordo com a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), o asfalto cedeu na altura do número 315 da Avenida Rudge, no sentido centro, próximo ao Viaduto Orlando Murgel. O trânsito está bloqueado no local. Veja também: Motoristas enfrentam congestionamentos na volta do feriado Chuvas no Paraná deixam 200 desabrigados Temporais devem atingir 16 estados e o DF até 2ª feira SC já registra 15 mortos e mais de 13 mil desabrigados Por volta das 15h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretou estado de atenção para todas as regiões da cidade, incluindo as duas marginais, por conta do risco de alagamentos. Cerca de uma hora depois, apenas a zona leste permanecia em estado de atenção. Às 17h30, ainda chovia moderadamente na zona leste. Morador observa alagamento na Rua Dr. Gabriel Piza, com carros ilhados. Foto: André Lessa/AE Durante o temporal, o CGE registrou pelo menos seis pontos de alagamento transitáveis em toda a cidade. Às 17h30, três deles continuavam ativos: Avenida do Estado, na altura da Rua Itapirapes, sentido Ipiranga; Avenida do Estado, rumo ao Ipiranga, na altura da Rua Major Sampaio; e Rua Doutor Rodrigo de Barros, altura da Avenida do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h30, foram registradas cerca de 30 ocorrências referentes ao temporal, principalmente queda de árvores. Porém, nenhuma das ocorrências era grave. Interior Um temporal derrubou árvores, alagou ruas e causou acidentes em Sorocaba, no final desta tarde. Um ônibus da Viação Breda que seguia de Salto de Pirapora para Sorocaba perdeu o controle numa curva da rodovia João Leme dos Santos e bateu numa árvore. Sete pessoas ficaram feridas e foram atendidas no Hospital Regional de Sorocaba. O acidente aconteceu na altura do Jardim Tatiana, área urbana de Sorocaba. O motorista alegou que o ônibus deslizou na pista alagada. Um automóvel com três pessoas foi arrastado pela enxurrada no bairro Santa Terezinha e parou sobre a calçada. Ninguém ficou ferido. A chuva forte, acompanhada de vento, derrubou cinco árvores na região central. Uma delas, na Avenida Barão de Tatuí, atingiu uma casa. Houve pontos de alagamentos na Avenida Dom Aguirre. Além da avenida, várias ruas foram interditadas. Uma cratera com três metros de diâmetro interditou a rua José Miguel, no bairro Mangal. Houve destelhamentos e alagamentos nos bairros Nova Esperança, Itanguá II e Parque das Laranjeiras. Atualizado às 19h23 para acréscimo de infomações