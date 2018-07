Temporão: Brasil não terá condições de exportar vacinas O governo brasileiro afasta, por enquanto, a quebra de patentes como meio de obter acesso à fórmula da vacina contra a gripe suína, assim que começar a produção nos países desenvolvidos. Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a aposta do Brasil está no acordo de transferência de tecnologia já existente entre o Instituto Butantan e ao laboratório francês Sanofi Pasteur, maior produtor mundial de vacinas para uso humano. Pouco antes da reunião de ministros da Saúde dos países do Mercosul, Chile e Bolívia, na tarde de hoje, Temporão advertiu que o País registrará mais mortes decorrentes do contágio do vírus A (H1N1) e não terá condições de suprir os países vizinhos com as vacinas que espera produzir a partir de 2010. "Infelizmente, vamos ter mais óbitos", afirmou Temporão, que se disse mais preocupado com a situação no Rio Grande do Sul.