Temporão: chegada da gripe suína no País é 'inevitável' O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje ser "inevitável" a chegada do vírus da gripe suína ao Brasil, mas destacou que o País está preparado para enfrentar a doença. "O mais importante agora é a vigilância epidemiológica. Todo o sistema de alerta tem de estar preparado para que, se uma pessoa chegar com o vírus, ela possa ser atendida rapidamente", alertou.